29-11-2020, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Vrouw(69) overleden en man ernstig gewond bij Rottum (Video)

Rottum - Bij een zeer ernstig eenzijdig verkeersongeval op de N988 - Usquerderweg nabij Rottum is zaterdagavond één vrouw(69) om het leven gekomen.

De melding van het verkeersongeval kwam omstreeks half zes bij de hulpdiensten binnen die daarop massaal uitrukten. Door nog onbekende oorzaak raakte een personenauto van de weg en kwam in een sloot tot stilstand. Al snel werd duidelijk dat het om een ernstig verkeersongeval ging.





Hierop werd ook meteen het Mobiel Medisch Team (MMT) gealarmeerd die door de slechte weersomstandigheden met een auto ter plaatse kwamen. Ook de brandweer van Middelstum werd gealarmeerd voor het ongeval omdat de bestuurder van de auto nog bekneld zat achter het stuur.









Bestuurder uit auto geknipt

De bijrijdster kon al snel door de hulpdiensten uit het voertuig worden gehaald. De bestuurder(65) moest door de brandweer uit het voertuig worden gehaald. Hiervoor hebben brandweerlieden met speciaal redgereedschap het dak van de auto opengeknipt. Hierna werden de slachtoffers overgedragen aan het ambulancepersoneel.









Dode en zwaargewonde

Eén van de inzittenden(een vrouw 69) van de personenauto is bij het verkeersongeval om het leven gekomen, dat meldt de politie Groningen. De andere inzittende(65) is met zeer ernstige verwondingen met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.









Onderzoek

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) is met spoed ter plaatse gekomen om uitvoerig onderzoek te doen naar de exacte toedracht van het ernstige ongeval. In verband met het onderzoek is de N988 - Usquerderweg in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Uit het onderzoek moet naar voren komen hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

