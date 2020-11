28-11-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl

Camperbus belandt in droge sloot langs N366, bijrijder raakt gewond

Veendam - Op de Provincialeweg - N366 nabij Veendam is zaterdagmiddag een camperbus van de weg geraakt.

Vermoedelijk is de bestuurder van de bus van de rotonde geschoten en in een droge sloot tot stilstand gekomen. De hulpdiensten, waaronder meerdere politie-eenheden, een ambulance en de vrijwillige brandweer van Veendam, kwamen met spoed ter plaatse.





In het voertuig zaten ten tijde van het ongeval twee personen. Eén van de inzittenden zat nog in het voertuig en werd door brandweerlieden uit het voertuig gehaald omdat de bus onstabiel was. Het slachtoffer werd in de ambulance gecontroleerd op eventuele verwondingen. De N366 is door het ongeval tijdelijk afgesloten.





Agenten van Team Verkeer Noord-Nederland kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de exacte toedracht van het verkeersongeval. Het gewonde slachtoffer werd ter controle naar een ziekenhuis overgebracht. De camperbus werd door een bergingsbedrijf uit de sloot getrokken en afgesleept.