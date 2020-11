28-11-2020, Remco van den Berg - 112Groningen.nl

Fietser hard ten val bij eenzijdig ongeval in Bedum

Bedum - De hulpdiensten werden zaterdagmiddag omstreeks half drie gealarmeerd voor een melding van een aanrijding met letsel op de Westerdijkshorn in Bedum.

Ter plekke bleek een oudere man op een E-bike onderuit te zijn gegaan. Door nog onbekende oorzaak kwam de man met zijn voorwiel in de zachte berm, waarna de man hard ten val kwam op het wegdek. Omstanders ontfermden zich over de gewonde man totdat de hulpdiensten ter plekke kwamen.





Medewerkers van de ambulancedienst hebben de gewonde man gestabiliseerd en gecontroleerd op zijn verwondingen. Even later is de man met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.





Verkeersanalisten van de afdeling Team Verkeer kwamen ter plaatse om kort onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. De fiets raakte door het ongeval fors beschadigd. De Westerdijkshorn was door het ongeval tijdelijk afgesloten door de politie.