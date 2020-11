28-11-2020, 112Groningen.nl & Gemeente Midden-Groningen

Drie brandweervrijwilligers nemen Koninklijke Onderscheiding in ontvangt

Slochteren - Burgemeester Adriaan Hoogendoorn heeft vanavond, zaterdag 28 november, drie Koninklijke Onderscheidingen bij Bijzondere Gelegenheid uitgereikt aan dhr. Bouma, dhr. Ten Have en dhr. Postma, allen van de brandweerpost Slochteren.

De uitreiking zou in april van dit jaar plaatsvinden tijdens de gezamenlijke korpsbindingsavond van Harkstede, Slochteren en Siddeburen, maar door coronamaatregelen kon dat niet doorgaan. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn en Ingrid van Elst (teamleider Brandweerzorg Veiligheidsregio Groningen) gingen vanavond persoonlijk bij de brandweermannen langs in de tankautospuit van de brandweer om hun de onderscheiding thuis uit te reiken. Alle drie brandweermannen krijgen de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.









Adriaan Hoogendoorn: “Ik feliciteer de brandweermannen van harte met hun Koninklijke Onderscheiding. Ze werken alle drie al tussen de 25 en 34 jaar als brandweervrijwilliger. Dat doen ze naast hun reguliere baan. Daar heb ik groot respect en waardering voor! Helaas kunnen we ook bij dit drietal, door corona, de onderscheidingen niet samen met hun collega’s uitreiken. Door bij hen thuis langs te gaan met de brandweerauto, proberen we er voor hen toch een bijzonder moment van te maken.”









De drie brandweervrijwilligers die de Koninklijke Onderscheidingen mochten nemen zijn:





• De heer J.R. (Jan) Bouma, 61 jaar uit Froombosch. Hij was 34 jaar lid van de vrijwillige brandweer. Hij is in maart van dit jaar gestopt. Zijn functies als vrijwilliger waren: manschap en oefenleider in de rang van Hoofdbrandwacht.





• De heer W. (Willem) ten Have, 59 jaar uit Slochteren. Hij is al 29 jaar lid van de vrijwillige brandweer. Zijn functies zijn: ploegchef, oefenleider en bevelvoerder. Zijn rang is Brandmeester.





• De heer A.M. (Albert) Postma, 57 jaar uit Schildwolde. Hij is al 25 jaar brandweervrijwilliger. Zijn huidige functie is manschap, in de rang van Hoofdbrandwacht.