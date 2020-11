28-11-2020, Oogtv.nl (Bron)

Rutte somber over versoepelingen tijdens Kerstperiode

Landelijk - Premier Mark Rutte (VVD) denkt niet dat de coronamaatregelen met Kerst versoepeld kunnen worden. Dat heeft de minister-president vrijdag laten weten na afloop van de ministerraad.

Wel liet Rutte weten dat dit oordeel gebaseerd is op de situatie op dit moment. “De cijfers zijn nog steeds zorgwekkend en nog niet zo positief als het leek bij de laatste persconferentie”, aldus Rutte. Het kabinet blijft de situatie nauwlettend monitoren. De bedoeling is dat er op 8 december knopen doorgehakt gaan worden waarmee duidelijk gaat worden hoe we Kerst dit jaar kunnen vieren. Meldt Oogtv zaterdagmorgen.

De uitspraak van Rutte is naar aanleiding van de coronacijfers van vrijdag. Uit openbare data bleek dat er 5.743 nieuwe besmettingen waren geconstateerd, bijna 1.300 meer dan op donderdag. De 5.743 is ook het hoogste aantal sinds vorige week zaterdag.