27-11-2020, 112Groningen.nl & Bron: Veiligheidsregio Groningen

Veiligheidsregio Groningen lanceert filmpje over shoppen met Sinterklaas tijdens corona

Groningen - De Veiligheidsregio Groningen heeft een filmpje gemaakt over het shoppen met Sinterklaas tijdens Corona. In de video staan handige tips voor het “verantwoord shoppen”.





Spreid je inkopen - Begin op tijd met inkopen - Doe gericht je aankopen.



Winkelen - Winkel zoveel mogelijk alleen - Volg de richtlijnen op van de winkel - Volg bij drukte altijd de adviezen op van BOA’s of stewards - Bestel online als je ziek of in quarantaine bent



Winkel lokaal - Winkel bij jou in de buurt - Kijk of je bij een lokale winkelier ook online kunt bestellen - Shop lokaal, laat het bezorgen of maak gebruik van een afhaalpunt

Vermijd drukte - Doe je inkopen op een rustig moment, doordeweeks of ’s avonds - Als het ergens druk is, kom dan op een ander moment terug - Blijf niet langer dan nodig in het winkelgebied



Basismaatregelen - Draag een mondkapje in de winkels - Desinfecteer bij binnenkomst van een winkel je handen - Houd 1,5 meter afstand



Video:

Hieronder staan een aantal tips die de Veiligheidsregio Groningen vermeld op haar website.