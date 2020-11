Soms lijken dingen klein en niet de moeite waard om de politie hierover te contacten, maar zij hopen juist door allerlei kleine puzzelstukjes, 1 grote puzzel te kunnen vormen die ons kan leiden naar degenen die dit op hun geweten hebben. Er is de afgelopen week ingebroken in woningen, bedrijfspanden en schuren nabij woningen.

- In de nacht van dinsdag 24 op woensdag 25 november is er ingebroken op twee locaties aan de Doezumertocht in Doezum. Vermoedelijk is dit heel vroeg in de ochtend geweest.

- Overdag, woensdag de 25e, is er ingebroken in een pand aan de Noorderweg te Midwolde.

- Op woensdag de 25e is er rond 14:45 uur mogelijk getracht in te breken in een pand in Enumatil. Hierbij zijn twee blanke mannen in een wit busje gezien.

- Tussen donderdag de 26e 16:45 uur en vrijdag de 27e 08:00 uur is er ook ingebroken in een pand aan de Noorderweg te Midwolde.

- In de nacht van donderdag de 26e op vrijdag de 27e is er ingebroken in twee panden aan de Langeweersterweg te Den Horn.

- Ook is er deze nacht ingebroken in twee panden op het Industrieterrein in Leek, aan het Vd Waalspark en het Lorentzpark.

Hier zijn gelukkig camerabeelden van waarop drie personen te zien zijn, maar vragen uw hulp hier ook bij. Deze beelden mag de politie vooralsnog niet verspreiden.