27-11-2020, RIVM Twitter bron

Dag update Corona & 136 infecties in provincie Groningen

Landelijk - Het RIVM meldt 5790 nieuwe COVID-19 besmettingen. En er zijn 78 nieuwe ziekenhuisopnames en 84 nieuwe doden gemeld.

Totaal afgelopen 7 dagen 35836 COVID-19 besmettingen en 500 nieuwe ziekenhuisopnames en 446 overleden.

Het aantal besmettingen in de gemeente Groningen is sinds donderdagochtend toegenomen met 26 infecties. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM vrijdagmiddag bekend maakte. In de rest van de provincie werden nog eens 108 besmettingen gevonden, waarvan 31 in de gemeente Het Hogeland.

In de gemeente Groningen werden zeven besmettingen meer aangetroffen dan in de voorgaande vierentwintig uur. Zegt Oogtv.

De gemeente Het Hogeland kende het afgelopen etmaal het hoogste aantal besmettingen van de provincie (31), 19 meer dan een dag eerder. In de provincie als geheel werden 36 besmettingen meer aangetroffen dan tussen woensdag- en donderdagochtend.