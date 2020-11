27-11-2020, Annet Vieregge, Marije Timmer & Henk Timmer - 112Groningen.nl

Ernstig ongeluk op de Holeweg bij Meedhuizen (Video)

Meedhuizen - Op de kruising Tuikwerderlaan/Holeweg (N362) bij Meedhuizen zijn vrijdagmiddag twee auto’s met elkaar in aanrijding gekomen. Vervolgens raakte één van de auto’s van de weg en kwam tot stilstand in een sloot.

De hulpdiensten waaronder de brandweer, verschillende ambulances en een trauma helikopter werden rond 13:40 uur opgeroepen. Ter plaatse bleek één bestuurder bekneld te zitten. De brandweer heeft de beknelde bestuurder bevrijd.



Beide bestuurder werden gecontroleerd door ambulancemedewerkers en het mobiel medisch team van de trauma helikopter op verwondingen. Ze zijn beide met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.



Beide voertuigen worden afgesleept door een berger. Vanwege het ongeluk is de weg volledig afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid.



Een aanrijdingsselecteur van politie van de eenheid Team Verkeer Noord-Nederland is ter plaatse en zal proberen een beeld te krijgen van de toedracht. Over de toedracht van het ongeluk is nog niks bekend.