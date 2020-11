27-11-2020, 112Groningen.nl & Dvhn.nl

Vrachtwagen van de weg bij Marum, afrit A7 afgesloten

Marum - Op de afrit Frieschepalen van de A7 bij Marum is vrijdagochtend een vrachtwagen van de weg geraakt. Hierdoor is modder op de weg terechtgekomen. De afrit is afgesloten. Dat meld Dvhn.nl

De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond en kwam met de schrik vrij. Een berger is ter plaatse gekomen en gaat de vrachtwagencombinatie weer op de weg zetten. Daarna zal het wegdek gereinigd worden.



Vanwege het incident is de afrit tot verwachting 14:30 uur afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt geadviseerd om te keren bij af- en toerit Boerakker.