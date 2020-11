27-11-2020, 112Groningen.nl & Rtvnoord.nl

Politie beëindigt illegaal feest met zo'n honderd studenten in binnenstad

Groningen - De politie heeft donderdagavond een feest stilgelegd waar ongeveer honderd studenten aanwezig waren. Het feest werd gevierd in de binnenstad van Groningen. Dat meldt Rtvnoord.nl

Agenten hoorden rond 23:15 uur tijdens hun surveillance harde muziek uit een woning komen. In de woning zaten naar schatting zo’n honderd mensen die niet op het betreffende adres woonden. De agenten vroegen toestemming om de woning te betreden.



Toen ze toestemming hadden zijn ze naar binnen gegaan en hebben ze het feest beëindigd. Verschillende studenten gingen bij het zien van de politie vluchten via de tuin en de brandgang. Ook waren er een paar het dakterras op gevlucht. De nog ongeveer tien overgebleven aanwezige mensen hebben aan de beëindiging van het feest meegewerkt.



De politie heeft in totaal drie boetes uitgeschreven. Twee mensen kregen een boete voor geluidsoverlast en een derde kreeg een boete voor het bezit van alcohol in de openbare ruimte. De politie heeft de studenten geen boetes uitgeschreven voor het overtreden van de coronamaatregelen. Binnenshuis of op iemands erf kan je namelijk geen boete geven als mensen de coronamaatregelen niet naleven.





