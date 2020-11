27-11-2020, Oogtv.nl (Bron)

Politie zet Burgernet in bij zoektocht naar winkeldief

Groningen - De politie in Groningen is vrijdagochtend een Burgernet-actie gestart bij de zoektocht naar een man in de omgeving van de Claremaheerd in Beijum. Deze man wordt verdacht van een winkeldiefstal.