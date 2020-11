26-11-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Portiekflat tijdelijk ontruimd na melding van mogelijke gaslekkage

Groningen - Een portiekflat aan de Van Slingelandtstraat in de wijk 'De Hoogte' is donderdagavond enige tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijke gaslekkage.

Rond vijf over negen werden de hulpdiensten gealarmeerd voor het incident. Meerdere politie-eenheden en een tankautospuit van de brandweer kwamen met spoed ter plaatse en zijn bij aankomst meteen in de portiekwoning op onderzoek uit gegaan.





Brandweerlieden hebben in de woning verschillende metingen verricht. Hier kwamen geen bijzonderheden uit. De oorzaak van de gaslucht die geroken werd, is vermoedelijk veroorzaakt door overdruk in de CV-ketel.





Nadat er werd geconstateerd dat er geen gevaar was, zijn de hulpdiensten weer met vervolg gegaan. Zo'n 15 personen stonden tijdelijk op straat, maar konden na een klein kwartiertje weer hun woningen in.