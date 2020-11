26-11-2020, Patrick Wind & Raymond Meter - 112Groningen.nl

Forse rookontwikkeling bij brand in transformatorstation bij Qbuzz

Groningen - De Groninger brandweer werd donderdagavond gealarmeerd voor een brand in een transformatorstation bij Qbuzz aan de Peizerweg in de stad Groningen.

De melding van de brand kwam rond 19:35 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. Omdat het om een elektriciteitsbrand gaat werd korte tijd later de assistentie ingeroepen van een poederblusaanhanger. Het ging om een elektriciteitskast die aan de kant van de weg staat op het terrein van Qbuzz. Er kwam veel rook vrij, en volgens een getuige waren er twee knallen te horen waarbij er vonken uit de kast kwamen.









Blussen met poeder

De brandweer is direct na het ter plaatse komen een blussing gestart. De tankautospuit was als eerste aanwezig. De poederblusaanhanger werd korte tijd later door een tweede tankautospuit gebracht. De aanhanger is daarna direct in stelling gebracht. Door poeder in de kast te spuiten kon de brand bedwongen worden.









Elektriciteitsproblemen

Kort na de brandweer kwam ook energiebedrijf Enexis ter plaatse. Rond 20.30 uur is de elektriciteit in de omgeving uitgevallen. De straatverlichting brandt niet meer en bij diverse bedrijven is het licht uitgevallen. Bij Tuinland viel de verlichting ook uit, maar een aggregaat sloeg daar vrijwel direct aan waardoor zij nog wel stroom hebben.