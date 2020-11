26-11-2020, Ruben Huisman & Robin Feunekes - 112Groningen.nl

Rioolwerkzaamheden zorgen voor penetrante lucht in meerdere woningen in Haren

Haren - Bewoners van verschillende woningen aan de Hugo de Vriesweg in Haren roken donderdagavond een vreemde penetrante lucht in hun woningen.