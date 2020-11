26-11-2020, 112Groningen.nl & Veiligheidsregio Groningen

Carbidschieten in Groningen: alleen in kleine gezelschappen en pas op

Groningen - Tijdens de komende jaarwisseling zijn grote georganiseerde carbidevenementen in de provincie Groningen niet toegestaan.

De burgemeesters van de Groninger gemeenten hebben afgesproken dat tijdens de komende jaarwisseling carbidschieten alleen in kleine gezelschappen en onder strenge voorwaarden toegestaan is. Los van de gemeentelijke regels over carbidschieten zijn ook de corona-regels van kracht. Het plaatsen van tenten en het schenken van drank kan dit jaar niet. Hiermee beperken we het aantal contacten om besmettingen te voorkomen. Buiten mogen groepen mensen niet meer dan 4 personen zijn en moet er onderling 1,5 meter afstand worden gehouden









Regels per gemeente

Specifiek voor carbidschieten gelden daarnaast per gemeente regels. Die regels gaan over de plaatsen (niet in de bebouwde kom), de tijden, het aantal en grootte van de melkbussen die gebruikt mogen worden. Daarnaast heeft een aantal gemeenten een meldplicht. Deze regels staan in de eigen Algemene Plaatselijke Verordening. De exacte regels per gemeente worden door de gemeenten zelf bekend gemaakt.









Risico’s

De burgemeesters doen een dringend beroep op mensen die geen ervaring hebben met het schieten van carbid. Doe het niet! Net als bij het verbod op het afsteken van vuurwerk geldt dat extra druk op de zorg zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Mensen die niet weten hoe ze carbid moeten schieten, lopen het risico om gewond te raken. In de weken voor de jaarwisseling zal via de BOCK (de Bewust Oplettende Carbid Knaller)-campagne het publiek worden gewezen op deze risico’s.

Hieronder de reportage van het carbidschieten door de 'Carbidboys' in Zevenhuizen uit 2018.