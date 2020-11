26-11-2020, 112Groningen.nl & Politie Ommelanden Midden

Drugsdealer aangehouden na meerdere anonieme meldingen

Veendam - Donderdagmiddag heeft de politie een drugsdealer aangehouden met een grote hoeveelheid drugs op zak.

Naar aanleiding van meerdere anonieme meldingen over handel in drugs in de omgeving van Veendam is de politie een onderzoek gestart. Dit onderzoek heeft erin geresulteerd dat er vandaag een drugsdealer werd aangehouden door de politie.





De persoon werd door de politie aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Tijdens een fouillering trof de politie bij deze persoon €2120,- aan contant geld, een grote hoeveelheid drugs en een boksbeugel aan. De aangetroffen spullen zijn in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verhoor.