26-11-2020, Patrick Wind & L. Lameris - 112Groningen.nl

Fietsster gewond na verkeersongeval met automobilist

Groningen - Een fietsster is donderdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de kruising van de Verlengde Hereweg met de Vestdijklaan in Groningen.

Het verkeersongeval vond omstreeks twintig voor zes plaats. Door nog onbekende oorzaak kwamen een fietsster en een automobilist met elkaar in botsing, hierbij kwam de fietsster hard ten val. Omstanders ontfermden zich over het gewonde slachtoffer in afwachting van de hulpdiensten.





Twee ambulance-voertuigen en meerdere politie-eenheden waren snel ter plaatse bij het ongeval en hebben de hulp van omstanders overgenomen. Medewerkers van de ambulancedienst hebben de gewonde fietsster gestabiliseerd en in de ambulance gecontroleerd op haar verwondingen.





Verkeersanalisten van de afdeling Team Verkeer kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de exacte toedracht van het verkeersongeval. Vermoedelijk heeft de automobilist de fietsster over het hoofd gezien, waarna een botsing volgde. Het gewonde slachtoffer werd na een medische controle met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.





Zowel de auto als de fiets raakten door het ongeval beschadigd. In verband met de hulpverlening en het onderzoek was één rijstrook van de Verlengde Hereweg tijdelijke afgesloten voor het verkeer.