26-11-2020, Rtvnoord.nl bron

Strafdossier dodelijke mishandeling is gedeeld

Hoogkerk - Via een van de drie verdachten is het strafdossier in de zaak rondom de dood van Lazaros Kounatidis op WhatsApp beland. Daarmee zijn gegevens en verklaringen van getuigen op straat komen te liggen. Dat meldt Rtvnoord