26-11-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl

Verwarde man aangehouden na meerdere dreigementen in Veendam

Veendam - Donderdagmiddag werd de Vredenrustlaan in Veendam gedeeltelijk afgesloten door de hulpdiensten naar aanleiding van dreigementen door een verwarde man.

De hulpdiensten kregen de melding dat mogelijk de gaskraan in de woning open zou staan. Hierop heeft de politie direct de straat afgesloten. Omdat het om een verwarde man ging, droegen politieagenten uit voorzorg kogelwerende vesten.





Ook was een gespecialiseerd team van de politie opgeroepen voor de verwarde man. Later bleek de inzet van het team niet nodig te zijn. Na metingen van de brandweer bleek dat er geen sprake was geweest van een openstaande gaskraan. De verwarde man, die meerdere bedreigingen uitte, werd in de omgeving van de Vredenrustlaan aangehouden door de politie.





Door de dreiging kwamen veel hulpdiensten naar de Vredenrustlaan waaronder veel politie. Ook stonden er twee ambulances stand-by. Rond 17:00 uur was het gevaar geweken en werd de straat weer vrijgegeven.