26-11-2020

Vrouw uit Stad krijgt taakstraf voor slaan met glas in gezicht

Groningen - Een 33-jarige vrouw uit Groningen is donderdagmiddag door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en het betalen van 4.700 euro aan schadevergoeding.