Woonboot maakt water en ligt scheef (Video)

Groningen - De Groninger brandweer moest donderdagochtend in actie komen aan het Winschoterdiep waar een woonboot water maakte.

De melding kwam rond 11.15 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse hebben gestuurd. “Het is duidelijk te zien dat de woonark water heeft gemaakt”. “De woonboot lijkt nagenoeg op de bodem te liggen, ligt scheef en heeft flink wat schade.”Zegt Oogtv.nl

Volgens brandweerwoordvoerder Jesse Mol is de brandweer rond 11.45 uur teruggekeerd naar de kazerne. “Wij hebben op de locatie onderzoek gedaan en hebben vervolgens besloten het incident over te dragen aan Havendienst Groningen. Zij gaan zich verder bekommeren om de situatie.”

Het is onbekend of het om een bewoonde woonboot gaat. Ook is nog onbekend hoe de boot heeft kunnen zinken.

