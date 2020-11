26-11-2020, 112Groningen

Boerderijbrand Korendijk bij 't Zandt

't Zandt - Donderdagmorgen is de brandweer met meerdere voertuigen uitgerukt voor een boerderijbrand aan de Korendijk in t’Zandt. Bij aankomst van de brandweer was duidelijk dat het een brand betrof in het woon gedeelte van de boerderij.

Bij de brand is 1 bewoner ligt gewond geraakt en ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer heeft een gat in het dak gemaakt om bij de vuurhaard te kunnen komen. Zowel brandweer Uithuizen Bierum en Delfzijl zijn ter plaatse geweest om de brand te bestrijden.