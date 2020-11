25-11-2020, 112Groningen.nl

Automobiliste belandt in vangrail na remactie voorganger, getuigen gezocht

Niebert - De hulpdiensten werden woensdagavond omstreeks vijf over half zeven gealarmeerd voor een aanrijding met letsel op de A7 ter hoogte van Niebert.

Door nog onbekende oorzaak belandde de automobiliste van een personenauto in de berm en kwam vervolgens tegen de vangrail tot stilstand. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben zich over de automobiliste ontfermt.





De inzittende(n) van de personenauto is/ zijn door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op eventuele verwondingen. Na een medische controle bleek dat de inzittende(n) enkel licht gewond raakte(n) bij het ongeval.





Volgens getuigen en de verklaring bestuurster moest de betrokkene uitwijken voor een (bewuste) abrupte remactie van de voorligger. De politie is na het ongeval een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval en is dan ook opzoek naar getuigen die eventueel iets van het ongeval hebben gezien of hebben meegekregen.





Heeft u iets gezien of heeft u informatie over het incident? Meldt dit dan bij de politie via het telefoonnummer 0900-8844.

