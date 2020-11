25-11-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

GGD: “Aantal besmettingen in provincie Groningen neemt weer toe”

Groningen - Het aantal coronabesmettingen in de provincie Groningen is weer aan het toenemen. Wel verschilt de besmettingsgraad per gemeente. Dat meldt de GGD Groningen in haar wekelijkse update.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in maart van dit jaar is nu bij 7.951 personen een besmetting vastgesteld. Sinds vorige week dinsdag zijn er 664 besmettingen bijgekomen. Het aantal nieuwe besmettingen ligt hoger dan vorige week toen er 509 nieuwe besmettingen werden geteld.





“Het is de tweede week op rij dat de trend licht stijgend is. Het algehele beeld van afgelopen week voor onze regio, met een besmettingsgraad van ongeveer 100 gevallen per 100.000 inwoners op weekbasis, blijft daarmee zorgelijk”, schrijft de GGD.









Leeftijdsverdeling

De leeftijdsverdeling van personen die positief getest worden is gelijk aan die van vorige week. Een uitzondering is er voor de categorie van 0- tot 15-jarigen waar een afname is te zien, en mensen ouder dan 65 jaar waar juist een stijging is te zien. In de groep 0- tot 15-jarigen ging het vorige week om een besmettingspercentage van 7%, deze week is dat 3%. In de groep van 16- tot 19-jarigen blijft het op 10% staan. In de categorie 20- tot 29-jarigen is er een toename te zien van 18% vorige week naar nu 19%. In de leeftijdsgroep 30- tot 65-jarigen is er een lichte afname van 50% vorige week naar nu 49%. In de categorie ouder dan 65 jaar is het besmettingspercentage gestegen van vorige week 16% naar nu 20%.









Besmettingsbron

Omdat het aantal besmettingen lager ligt dan een aantal weken geleden voert de GGD weer een uitgebreid bron- en contactonderzoek uit. In de afgelopen week lukte het in 54% van de nieuwe gevallen om de vermoedelijke bron te traceren. Daaruit blijkt dat in 54% van de gevallen de besmetting plaatsvond in de thuissituatie. Bij 14% vond het plaats op het werk, 22% tijdens een vrijetijdsbesteding, 14% in een zorginstelling en 3% op school of op de kinderopvang. “Per nieuwe besmetting wordt vaak meer dan één vermoedelijke bron aangewezen. De percentages tellen daarom op tot meer dan 100%”.









Ontwikkeling

Na een afname neemt het aantal besmettingen in de provincie weer toe. De besmettingsgraad per gemeente verschilt echter. “Deze week valt de stijging op in de gemeente Westerwolde. Dit wordt veroorzaakt door een reeks nieuwe besmettingen in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Relatief gezien werden de meeste besmettingen afgelopen week gevonden in de gemeente Stadskanaal, 237 meldingen per 100.000 inwoners. Gemeente Westerwolde staat op de tweede plaats met 222, Midden-Groningen 174, Delfzijl 142 en Appingedam 129. Afgelopen week werden er vier nieuwe overlijdens gemeld als gevolg van een corona-infectie.









Coronatesten

In de afgelopen week werden er 8.879 mensen getest in de coronatestlocaties van de GGD in Groningen. Van hen bleken 550 positief te testen. Dit komt neer op 6,2 procent. Dit is een toename van het vindpercentage met 1 procent ten opzichte van de week er voor.