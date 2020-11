25-11-2020, 112Groningen.nl

Man (30) mishandeld bij supermarkt in Delfzijl, politie opzoek naar getuigen

Delfzijl - Bij een supermarkt aan de Wending in Delfzijl is dinsdag aan het eind van de middag een man mishandeld door meerdere personen.

De mishandeling vond even voor zes uur in de avond plaats vlak voor de supermarkt. Hierbij raakte een 30-jarige Delfzijlster gewond, meldt RTVNoord op haar website.





Bij het incident waren volgens de politie meerdere mannen betrokken. Het slachtoffer is ter plekke door medewerkers van de ambulancedienst behandeld en daarna naar het ziekenhuis overgebracht. Over de aard van zijn verwondingen is momenteel nog niets bekend.





De verdachten van de mishandeling gingen er kort na het incident in meerdere auto's vandoor. De politie is nog bezig met het achterhalen van hun identiteit en doet onderzoek naar de toedracht van het incident.









In het kader van het onderzoek is de politie opzoek naar getuigen. De politie heeft al met meerdere mensen gesproken, maar verwacht dat er nog meer mensen getuigen waren. Heeft u nog niet met de politie gesproken over deze mishandeling? Dan komt de politie graag met u in contact. Heeft u meer informatie over het incident, neem dan contact op met de politie op het telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op het telefoonnummer 0800-7000.