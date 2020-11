25-11-2020, 112Groningen.nl

Politie treft hennepkwekerij aan bij inval in flatwoning in stad Groningen

Groningen - De politie heeft woensdagochtend in een flatwoning aan de Eikenlaan in de stad Groningen een hennepkwekerij aangetroffen.

Een buurtbewoner meldt aan 112Groningen dat er vanmorgen, even na tien uur, al enkele politie-voertuigen voor de deur van de flat stonden geparkeerd. In een woning in een portiekflat werd door agenten een hennepkwekerij aangetroffen.





Een gespecialiseerd bedrijf kwam ter plaatse om de politie te assisteren bij het ontmantelen van de hennepkwekerij. Vervolgens werden de hennepplanten en de bijhorende apparatuur vernietigd. Het is nog onbekend hoeveel planten er in de hennepkwekerij werden aangetroffen. Het onderzoek van de politie is nog in volle gang. Of er bij de inval ook aanhoudingen zijn verricht, is momenteel nog niet bekend.