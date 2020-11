25-11-2020, Martin Nuver 112Groningen & Ruben Veenhuizen ingezonden video & L. Lameris 112gr.

Brand in rioolleiding zorgt voor inzet brandweer (Video)

Groningen - De Groninger brandweer moest woensdagmiddag in actie komen aan de Papiermolenlaan vanwege een brand in een rioolleiding.

De melding van de brand kwam rond 15.10 uur bij de hulpdiensten binnen. Op het terrein ligt een oude rioolleiding van enkele meters lang. In die leiding is brand ontstaan. Dit ging gepaard met flink wat rookontwikkeling. De brand onder controle krijgen was voor de brandweer nog een hele klus. “De leiding ligt op een stuk terrein waar de brandweerauto niet kan komen. De slangen op de wagen zijn ook te kort om bij de vuurhaard te kunnen komen.” Meldt Oogtv.nl Daarom werd besloten om met emmertjes water de brand te blussen, maar dit bood ook geen soelaas. Uiteindelijk schoot een aannemer te hulp. “Ze hebben met een mobiele kraan de leiding in een nabijgelegen sloot gerold. Daarmee werd het vuur gedoofd. Donderdag komt de aannemer weer langs om de leiding uit het water te halen.” Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.