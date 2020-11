25-11-2020, 112Groningen

Fietsster(27) gewond bij ongeval bij Plantsoenbrug

Groningen - Bij een verkeersongeval op de kruising Wilhelminakade met de Plantsoenbrug in de stad is woensdagmorgen een fietsster(27) uit de gemeente Groningen gewond geraakt.

Het verkeersongeval gebeurde omstreeks twintig voor elf nabij de fietsoversteekplaats bij de Leliesingel. Door nog onbekende oorzaak kwamen een bedrijfsbusje en een fietsster met elkaar in botsing. Omstanders en de inzittenden van een toevallig passerende brandweerauto verleenden eerste hulp aan het gewonde slachtoffer.

Hulpdiensten

De hulpdiensten, waaronder meerdere politie-eenheden, een ambulance en het Mobiel Medisch Team (MMT), werden voor het ongeval gealarmeerd. Een ooggetuige meldt aan 112Groningen dat de fietsster vanuit het Noorderplantsoen richting de Kraneweg wilde fietsen toen zij werd geschept door de bestuurder van het bedrijfsbusje.



De gewonde fietsster werd door medewerkers van de ambulancedienst gestabiliseerd en gecontroleerd op haar verwondingen. Het Mobiel Medische Team, dat met een auto uitrukte, werd onderweg naar het incident geannuleerd en keerden al snel terug naar hun post.

Ziekenhuis

De fietsster werd na een controle met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie had een deel van de Wilhelminakade afgesloten in verband met de hulpverlening en het onderzoek naar de exacte toedracht van het verkeersongeval.



De fiets raakte door het ongeval fors beschadigd en was volgens een getuige 'overreden'. Het betrokken bedrijfsbusje raakte ook beschadigd maar kon na het ongeval weer verder rijden. Tegen het middaguur werd de weg weer vrijgegeven voor het verkeer.