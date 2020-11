24-11-2020, Facebook: Politie Groningen

Getuigen gezocht van woninginbraak in Groningen

Groningen - Op maandag 23 november rond 03.00 uur, is er ingebroken in een woning aan de Brugstaat in Groningen door 2 manspersonen. De verdachten werden overlopen door de bewoner.

Eén van de verdachten ging er vandoor op de fiets van een bewoner en kon door de politie worden aangehouden op de Vismarkt. Hij zit nu vast en de politie is volop bezig met onderzoek. De tweede verdachte wist te ontkomen. Het is onbekend welke kant hij op gevlucht is.

Signalement tweede verdachte: - Blanke man - Kaal - Slank postuur - Leeftijd tussen de 40-50 jaar - Hij droeg een rode jas.

De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of weten wie de tweede verdachte is, contact op te nemen. Dat kan via het algemene nummer 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.