24-11-2020, Patrick Wind 112Groningen & M. Nuver redactie

Meisje vast met knie bij dansschool in Haren

Haren - Dinsdagmiddag om 17:00 uur is de brandweer van Haren uitgerukt wegens een ongeval binnen bij dansschool Etudes aan het Raadhuisplein in Haren. Er zou sprake zijn van beknelling.

In de dansschool was een meisje klem komen te zitten met haar knie achter een verwarming. Er is geen sprake van verwondingen, ze werd even gecontroleerd in een drentse ambulance. De brandweer haalde het meisje uit haar benarde positie.

Update 17.21 uur: Het kind is in goede gezondheid, het probleem is door de brandweer snel opgelost.