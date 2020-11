24-11-2020, Om.nl

Celstraffen geëist wegens runnen drugslijn Denemarken

Groningen - Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland heeft zojuist bij de rechtbank in Assen respectievelijk zes en vier jaren celstraf geëist tegen een 28-jarige man uit Assen en een 34-jarige Groninger.

Dit op verdenking van het runnen van een drugslijn vanuit Nederland naar Denemarken. Van zeker 200 kilo kan volgens de officier van justitie worden bewezen dat verdachten dit binnen een maand tijd via een postpakketservice naar Denemarken hebben gestuurd.

Onderzoek Mierleeuw

Het rechercheonderzoek ‘Mierleeuw’ startte nadat medewerkers van pakketdienst DPD de boel niet vertrouwden nadat op 13 september 2016 twee pakketten werden ingeleverd voor verzending naar Denemarken bij een inleverpunt bij een tankstation in Meppel.

De jongens die de pakketten kwamen inleveren gedroegen zich vreemd, onder meer doordat ze de toezichtcamera’s probeerden te ontwijken. Het pakket werd geopend en met een stanleymes werd geprikt in de vacuüm verpakte pakketjes, waardoor wit poeder zichtbaar werd. Het pakket bleek een kilo coke en 19,5 kilo speed te bevatten.

Naar het adres in Denemarken dat op de pakketten stond bleek in de voorafgaande maand al 12 pakketten eerder te zijn verstuurd. Het totale gewicht van alle pakketpost was 200 kilo.

Amfetamine

Door de politie werd direct contact gelegd met de Deense opsporingsautoriteiten, die op 16 september 2016 het adres doorzochten waar de pakketten waren aangenomen door de bewoner. Bij die doorzoeking werd onder andere ruim 15 kg amfetamine, ruim 800 gram cocaïne, bijna 700 gram MDMA en bijna 900 gram heroïne gevonden.

Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat de in Denemarken en in de Nederland onderschepte partijen amfetamine met grote waarschijnlijkheid afkomstig zijn van dezelfde productiepartij. Ook het plastic verpakkingsmateriaal in Denemarken en Nederland is met elkaar vergeleken, met als conclusie dat de stukken plastic gelijk waren qua uiterlijk en materiaal.

De verdachte O. is herkend als de persoon die pakketten op meerdere data heeft ingeleverd. Ook blijkt zijn mobiele telefoon te zijn aangestraald op telefoonmasten rond die inleverpunten.

Ex-politieman

De Groninger verdachte – een voormalig politieman – zegt betaald te zijn door verdachte uit Assen voor het aanmaken van verzendlabels en verder niks te maken te hebben met de smokkel. In zijn woning is echter onder andere een briefje gevonden met daarop de tekst, in zijn handschrift, ‘grensbewaking Denemarken hoe is de controle’ en aantekeningen met betrekking tot hennepteelt.

De verdachten werden in april 2017 aangehouden. De verdachten wijzen elkaar aan als opdrachtgever voor het versturen van de drugspakketten.

De officier acht bewezen dat de verdachte uit Assen in 14 gevallen de pakketten heeft vervoerd en ingeleverd bij DPD postpunten. Opmerkelijk daarbij is dat hij op één dag pakketten op verschillende plekken – in Soest en in Amersfoort –op verschillende tijdstippen inleverde. ‘Waarom naar het midden van het land rijden, als je in het noorden woont en waarom niet allemaal tegelijk?’, aldus de officier.

De officier acht ook bewezen dat de verdachte uit Assen in een aantal gevallen heeft gezorgd voor de betaling van de verzendlabels via zijn eigen bankrekeningen, en dat hij in de overige gevallen de verdachte uit Groningen heeft laten betalen via diens bankrekeningen, waarna hij hem contant terug betaalde. Ook acht de officier bewezen dat de verdachte uit Assen de adresgegevens aanleverde aan de Groninger, die daarmee de verzendlabels bestelde.

Bitcoinconstructies

Volgens de officier had de Groninger verdachte – als voormalig opsporingsambtenaar – zich niet hebben moeten laten lenen voor de schimmige praktijken: ‘Waarom moest hij verzendlabels aanmaken, terwijl hij niet wist wat hij verzond? Waarom moest hij daarvoor betalen? En waarom zou hij dan daar nog extra voor betaald krijgen? Waarom heeft hij zelf een briefje geschreven met de vraag hoe de grensbewaking in Denemarken is? En heeft hij aantekeningen over witwassen, hennepteelt en schimmige bitcoinconstructies? En dat alles voor iemand die zelf nota bene opsporingsambtenaar is geweest bij de politie. Uit deze combinatie van bewijsmiddelen kan vast gesteld worden dat hij bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij betrokken was bij de verzending van illegale producten, in dit geval harddrugs’, aldus de officier op zitting.

14 jaar cel voor ontvanger pakketten

Onduidelijk is van welke legale inkomsten de oud-politieagent leefde, aldus de officier: ‘Hij had al maanden geen uitkering en inkomen, waarbij hij kwam met een naïeve verklaring dat hij vergeten was de uitkering aan te vragen. De politie constateert dat er te weinig binnen komt om van te leven. De vraag kan gesteld worden: waar leefde hij van? Van legale middelen is niets gebleken. In deze context zijn de notities van belang die zijn gevonden in zijn telefoon: notities over de voorbereiding van hennepteelt, over dozen en geld en over witwassen. Het beeld ontstaat dat hij een stuk minder naïef is dan hij wil doen voorkomen.’

De ontvanger van de pakketten is in Denemarken zowel in eerste aanleg als in hoger beroep veroordeeld tot veertien jaar celstraf.

Verborgen ruimte

De recherche heeft vastgelegd dat beide verdachten geregeld samen naar het midden van het land reden. Enkele weken voor hun aanhouding kochten de verdachten samen een Renault Traffic. In die wagen ontdekte de recherche een verborgen ruimte, achter de passagiersstoelen, volgens de officier bedoeld als smokkelruimte voor drugs. ‘Met de aanhoudingen en inbeslagname is een grote drugslijn naar Denemarken aan het licht gekomen.’

De officier matigde zijn eis vanwege het schenden van de redelijke termijn. De zaak staat 3,5 jaar nadat de verdachten zijn aangehouden op zitting. ‘Ten dele is de termijnoverschrijding een bewuste keuze geweest. Aansluitend aan het onderzoek Mierleeuw is een ander onderzoek gestart, gericht op hogere lagen in de organisatie. Omdat een deel van de onderzoeksbevindingen van Mierleeuw relevant waren voor dat onderzoek moesten die bevindingen afgeschermd worden tot juni 2018.’

Morgen, woensdag 25 november, staat een verdachte terecht bij wie na de aanhouding van deze twee verdachten, en als uitvloeisel van dit onderzoek, twintig kilo harddrugs en 78 kilo hennep is gevonden.