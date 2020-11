24-11-2020, Redactie & G. Twickler 112gr

Woningbrand bij Stad in Roswinkel

Roswinkel - Dinsdagmiddag om 14:18 uur rukte de brandweer Ter Apel uit voor een forse woningbrand aan Stad in Roswinkel. Het brandweerkorps van Ter Apel assisteerde bij de drentse korpsen.

Het was een korte maar vrij hevige brand, bij aankomst was er veel rookontwikkeling. De bewoners konden veilig hun huis verlaten. Het vuur was snel onder controle. De oorzaak van de brand is niet bekend. Niemand raakte gewond.