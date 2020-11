24-11-2020, RIVM & Oogtv

Dag update Corona & Twee sterfgevallen in provincie

Landelijk - Het RIVM meldt 3979 nieuwe COVID-19 besmettingen. En er zijn 82 nieuwe ziekenhuisopnames en 90 nieuwe doden gemeld.

Totaal afgelopen 7 dagen 36931 COVID-19 besmettingen en 548 nieuwe ziekenhuisopnames en 422 overleden.

Twee sterfgevallen

In de gemeente Groningen zijn sinds maandagochtend 20 nieuwe infecties met het coronavirus vastgesteld. Dat blijkt uit de cijfers die het RIVM dinsdagmiddag naar buiten bracht. In de rest van de provincie legde de GGD nog eens 37 besmettingen vast.

In de gemeente Groningen werden in de afgelopen 24 uur twaalf besmettingen minder vastgesteld dan tussen zondag- en maandagochtend.

In de provincie werden tussen maandag- en dinsdagochtend 71 besmettingen minder vastgesteld dat in de 24 ervoor. De meeste besmettingen in het Ommeland werden vastgesteld in Midden-Groningen. Het RIVM stelde twee overlijdens door COVID-19 vast in dezelfde gemeente (deze mensen overleden niet allemaal in de afgelopen 24 uur). Ook werd een inwoner van de gemeente opgenomen in een ziekenhuis.