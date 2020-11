24-11-2020, Rtvnoord.nl bron

Drie auto's botsen bij Ten Boer

Ten Boer - Op de Rijksweg (N360) bij Ten Boer zijn aan het eind van de ochtend drie auto's met elkaar in botsing gekomen. Zegt Rtvnoord.

Op het plek van het ongeval wordt aan de weg gewerkt, waardoor één rijbaan tijdelijk afgesloten is. De toedracht van het ongeluk is nog onduidelijk. Ook is onbekend of er gewonden zijn.

