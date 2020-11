24-11-2020, ingezonden mededeling

Welk hoorapparaat past bij u? Laat een audicien u adviseren

Groningen - Stel, u heeft last van een gehoorbeperking, maar u weet nog niet zo goed wat u hiermee aan moet. Dan kan het best een goede optie zijn om u te laten adviseren door een specialist.

Afhankelijk van de situatie waar u zich in bevindt, is het slim een keuze die maken wat er nu het beste kan gebeuren. Indien u bijvoorbeeld nog niet weet of u daadwerkelijk gehoorschade heeft, maar enkel een vermoeden heeft, dan kan het best handig zijn een test te laten doen.

Als het al zeker is dat er sprake is van gehoorschade, dan is waarschijnlijk de beste optie het kiezen voor een gehoorapparaat, maar welk hoorapparaat past eigenlijk het best bij u?



Een Hoorapparaat nemen



Wanneer u tot de conclusie bent gekomen dat u gehoorschade heeft kan het in veel gevallen een goede optie zijn een hoorapparaat te nemen. Als er gehoorschade is dan zal het regelmatig voorkomen dat u iets of iemand niet goed verstaat of iets anders belangrijks niet goed hoort.

Hoorapparaten minimaliseren dit en zorgen dat u alsnog goed kunt horen wat er bijvoorbeeld tegen u gezegd wordt.

Wel is het dan natuurlijk van cruciaal belang dat u een variant heeft die bij u past. Er zijn immers verschillende soorten hoorapparaten die dan ook verschillende specialiteiten hebben. Het beste in deze situatie is om ervoor te kiezen een audicien u te laten adviseren wat u het best kunt nemen.



Advies van een audicien





Een audicien is de specialist als het gaat om gehoorschade en gehoorapparaten. Indien u na een test tot de conclusie bent gekomen hoorschade te hebben, kan deze specialist u helpen het juiste gehoorapparaat uit te kiezen.

Het kan dan best zo zijn dat er nog een of meerdere tests gedaan moeten worden om de details van de gehoorschade te achterhalen. Deze details kunnen immers invloed hebben op het apparaat dat u uiteindelijk het best kunt nemen. Na de tests kan de specialist u een tip geven en een advies geven.

Indien u ervoor kiest dit advies op te volgen, zult u beschikken over een gehoorapparaat dat goed past bij de schade die u heeft. Via deze weg kunt u alsnog uw omgeving weer goed horen, omdat het apparaat dat u heeft op maat is gemaakt en is gebaseerd op de resultaten die naar voren zijn gekomen uit uw eigen hoortests. Ook andere vragen over gehoorschade kunt u de specialist benaderen.