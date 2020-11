24-11-2020, Oogtv.nl (Bron)

Groningse slachtoffers van seksueel geweld melden zich te weinig

Groningen - Terwijl uit recent blijkt dat 7,5 procent van alle mannen en vrouwen het slachtoffer is geworden van seksueel geweld, zijn er bij de Centra voor Seksueel Geweld in Noord-Nederland er weinig meldingen.

Sense Noord-Nederland haakt daarom aan bij de de internationale campagne ‘Orange the World’ om seksueel geweld in de spotlight zetten en mensen er over laten praten.

Sense Noord-Nederland richt tussen 25 november 2020 en 10 december de aandacht op seksueel geweld. Bewustwording van de omvang van het probleem en de complexiteit ervan inzien zijn belangrijke doelen. Zegt Oogtv.nl.

“Praten helpt. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan”, aldus Fetzen de Groot, coördinator Sense Noord-Nederland. “Bij slachtoffers is er veel schaamte, omdat men zichzelf vaak de schuld geeft van het misbruik. Er gaan vaak jaren voorbij voordat iemand durft te vertellen wat er is gebeurd.”