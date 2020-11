23-11-2020, Rtvnoord.nl bron

Sprake van persoonsverwisseling bij ontvoering

Leeuwarden - De 19-jarige Stadjer die in september 2019 slachtoffer werd van een ontvoering in Leeuwarden, werd aangezien voor een ander. De man die de zes verdachten zochten, had bijna dezelfde voornaam. Schrijft Rtvnoord maandagmiddag.