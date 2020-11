23-11-2020, Redactie

Meisje(12) overleden, Wedde in rouw (update)

Wedde - In Wedde is iedereen in rouw, men is geschokt na de woningbrand die het leven kostte aan een 12-jarig meisje. Haar vader ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

`Hier zijn geen woorden voor` zegt een vrouw die uit de buurt komt maandagmorgen, ze nam een kijkje. Persbericht politie In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 november is er een woningbrand geweest aan de Lageweg in Wedde. Een 40-jarige bewoner is daarbij zwaar gewond geraakt, een 12-jarige bewoonster heeft de brand niet overleefd. De politie doet onderzoek naar de brand. Op zondag 22 november rond 03:00 kwam bij de meldkamer de melding binnen dat er een hevige brand woedde in een woning aan de Lageweg in Wedde. Op dat moment hadden drie bewoners de woning verlaten, een van hen (een 40-jarige man) is zwaargewond geraakt. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De vierde bewoner bevond zich op dat moment vermoedelijk nog in de woning. De brandweer is bij aankomst direct naar binnen gegaan. Er was op dat moment echter al een dusdanige brandontwikkeling dat de brandweer – vanwege de gevaarzetting voor henzelf – niet verder kon. Zij hebben de woning dus moeten verlaten en vanuit buiten de bluswerkzaamheden voort moeten zetten. Dit heeft tot ongeveer half zeven geduurd. Op zondagmiddag is het lichaam van de 12-jarige bewoonster van het huis in de woning aangetroffen. Vandaag wordt er forensisch onderzoek gedaan aan de Lageweg in Wedde om vast te kunnen stellen hoe de brand heeft kunnen ontstaan. POLITIE.NL info