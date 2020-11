De twaalf passagierstoestellen kwamen begin november naar Eelde. Door de coronacrisis wordt er minder gevlogen waarop besloten werd om deze twaalf toestellen voor een periode van zes maanden op Eelde te stationeren. Na aankomst van het laatste vliegtuig ging een team van de KLM aan de slag om de toestellen klaar te maken voor de winterperiode. Daarbij werden bijvoorbeeld de sensoren aan de buitenkant afgeplakt zodat de gevoelige apparatuur niet beschadigd kan worden door insecten of vuil.





Zondag werd echter bekend dat drie van de twaalf toestellen tijdelijk weer naar Amsterdam gaan waarschijnlijk voor een grote onderhoudsbeurt. Klein onderhoudswerk kan in Eelde uitgevoerd worden maar een grote beurt kan alleen op Schiphol plaatsvinden. De toestellen vertrekken maandag tussen 13.00 en 14.00 uur. De bedoeling is dat zij een aantal weken later weer terugkeren naar Eelde.