22-11-2020, G. Twickler - 112Groningen.nl

Kleine keukenbrand bij Musselkanaal

Musselkanaal - Zondagavond rond 18:05 uur werd de brandweer van Stadskanaal en Tweede Exloermond opgeroepen voor een woningbrand aan de A.H. van de Swinderenstraat in Musselkanaal.

Bij aankomst van de brandweer stond de woning vol met rook. In de woning bleek een kleine brand te hebben gewoed vermoedelijk in de keuken. De brandweer heeft met twee hogedruk stralen de brand geblust. Toen de brand was geblust heeft de brandweer de woning geventileerd. Kort daarna konden zij retour naar de kazernes.



Stichting Salvage is ingeschakeld en zal aan de slag gaan met de afhandeling van de schade. Over de oorzaak van de brand is niks bekend.