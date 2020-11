22-11-2020, 112Groningen.nl

Slachtoffer woningbrand bij Wedde is meisje(12)

Wedde - Bij de zoekactie bij de brand in Wedde is een lichaam gevonden van een meisje. Dat maakt de politie Groningen via twitter bekend.

De politie laat weten dat onderzoek nu verder gaat en ze zich nu richten op identificatie. Het forensisch onderzoek naar de oorzaak van de brand zal morgen plaats gaan vinden.



Bij de Lageweg in Wedde werd zaterdagnacht om 03.05 uur een woningbrand gemeld. Er werd snel opgeschaald naar middelbrand. Een woordvoerder van de brandweer Groningen liet weten via twitter dat er mogelijk nog iemand in de woning zou zitten.

Bij de brand raakte één persoon gewond. Naast de brandweer Vlagtwedde kwam ook de brandweer van Bellingwolde en Winschoten ter plaatse om de brand te bestrijden. Update: Volgens bronnen gaat het om een meisje van 12 jaar.





