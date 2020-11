22-11-2020, Ruben Huisman - 112Groningen.nl

Stroomstoring treft 9 huishoudens in Eelde

Eelde - Vanwege een stroomstoring aan de Hooiweg in Eelde zitten 9 huishoudens zonder stroom. De storing werd vanochtend rond 8:45 uur gemeld.

Monteurs van Enexis en een aannemer zijn nu ter plaatse om de storing te verhelpen. Volgens Enexis zal de storing tot vanavond 18:00 uur duren. Tot die tijd hebben de huishoudens geen stroom.



De oorzaak van de storing is een doorgebrande elektriciteit kastje. Waardoor het elektriciteit kastje is doorgebrand is niet bekend.