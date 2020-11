22-11-2020, Facebook: Waar is onze Angel?

Hond vermist na woningbrand bij Wedde

Wedde - Na de woningbrand vannacht rond 3:00 uur aan de Lageweg in Wedde wordt Chica vermist. Ze is voor het laatst gezien om 6:00 uur vanochtend bij het pension in Vriescheloo.

Signalement Chica:

- Oudere boxer

- Teef

- Bruin gemeleerd met witte bef

- Ze is benaderbaar



Heeft u Chica gezien? Neem dan contact op met contactpersoon via: 06 528 923 59. Of via het emailadres: info@wioa.nl Facebook: