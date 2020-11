22-11-2020, 112Groningen.nl & Brandweer Emmer-Compascuum - Ingezonden

Schuur uitgebrand bij Ter Apel

Ter Apel - Zondagochtend rond 07:40 uur werd de brandweer van Ter Apel opgeroepen voor een schuurbrand aan de Wijerdstraat in Ter Apel.

Omdat de schuur aan de woning zat en er bij de brand veel rook vrij kwam had de brandweer bij aankomst opgeschaald naar “middel brand”. Dat betekend dat er een tweede brandweervoertuig wordt opgeroepen en ter plaatse zal komen. De brandweer had het vuur snel onder controle.





Door de brand heeft de schuur veel schade opgelopen. Stichting Salvage is ingeschakeld en zal aan de slag gaan met de afhandeling van de schade. Over de oorzaak van de brand is niks bekend.

