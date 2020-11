22-11-2020, Melarno Kraan & Henk Frans - 112Groningen.nl & Redactie M. Nuver

Ravage in Wedde is groot bij daglicht, nog 1 vermiste (Video)

Wedde - De ravage die de brand afgelopen nacht heeft aangericht in Wedde is groot. Zondagmorgen kwamen veel buurtbewoners even kijken bij de woning.

Zondagmorgen begon meteen een groot onderzoek bij de woning. Een drone wordt o.a. ingezet en de recherche is in het pand bezig om de oorzaak te achterhalen. Buurtbewoners zijn geschrokken door wat zich heeft afgespeeld vannacht. `De vlammen waren metershoog`zegt een buurman tegen 112Groningen. Er wordt een persoon vermist meldt de politie.

We zijn net ter plaatse bij een uitslaande brand in #Wedde omdat er nog een persoon in de woning zou zijn hebben we opgeschaald naar middelbrand. Een redvoertuig en extra blusvoertuig komen ook ter plaatsen. — Brandweer Groningen (@BRWGroningen) November 22, 2020

We zijn nog steeds bezig met bluswerkzaamheden bij de brand in #Wedde. Een persoon is overgedragen aan de collega’s van de ambulance. De brand dreigde over te slaan naar een naastgelegen woning. Dat hebben we, zoals het nu lijkt, weten te voorkomen. — Brandweer Groningen (@BRWGroningen) November 22, 2020

Bij een woningbrand aan de Lageweg in #Wedde is vannacht een van de bewoners gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Een andere bewoner wordt nog vermist. Wij doen onderzoek zodra dat mogelijk is. Aanvullende informatie geven we via dit twitteraccount. — Politie Groningen (@polgroningen) November 22, 2020