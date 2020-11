22-11-2020, Melarno Kraan 112Groningen & Marijn Buijse & Redactie M. Nuver

Persoon vermist na uitslaande brand Lageweg in Wedde (Video)

Wedde - Bij de Lageweg in Wedde werd zaterdagnacht om 03.05 uur een woningbrand gemeld. Er werd snel opgeschaald naar middelbrand. Er zou mogelijk nog 1 persooon in de woning zitten zei de voorlichter via Twitter.

1 persoon raakte gewond bij de uitslaande brand. Naast de brandweer Vlagtwedde kwam ook de brandweer van Bellingwolde en Winschoten ter plaatse om de brand te bestrijden. Het Mobiel Medisch Team kwam met de auto ter plaatse alsmede meerdere ambulances. De brand wordt nog lange tijd nageblust. Update 08:00 Volgens de politie is er één persoon gewond geraakt bij de brand en is een tweede persoon nog vermist. Wanneer het mogelijk is start de politie met een onderzoek.