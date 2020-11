22-11-2020, Martin Nuver 112Gr.

Drie gewonden: Auto tegen boom op Popdijkemaweg (Video)

Groningen - Bij een ernstig verkeersongeluk op de Pop Dijkemaweg in de stad Groningen is in de nacht van zaterdag op zondag een personenauto tegen een boom gebotst.

Daarbij zijn drie mensen gewond geraakt, meldt de Ovd van de politie. Het ongeluk gebeurde rond 02.15 uur op het weggedeelte tussen de kruising met de H. Ridderstraat en de Stadsweg. Behalve de politie en een ambulance werd ook de Groninger brandweer opgeroepen. “Het gaat om een eenzijdig verkeersongeluk”

“Door nog onbekende oorzaak is een auto tegen een boom gebotst. De bestuurder is door de klap uit de auto geslingerd. In het voertuig zaten in totaal drie personen. De andere twee konden zelf uit het voertuig komen maar raakten wel gewond. Deze werden opgevangen door buurtbewoners.”

Met spoed naar ziekenhuis



Ambulanceverpleegkundigen zijn direct eerste hulp gaan verlenen aan de drie slachtoffers. “Zij werden daarbij geassisteerd door het Mobiel Medisch Team, het MMT. Eén van de slachtoffers is na stabilisatie met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De andere twee zijn zonder spoed naar het ziekenhuis gebracht. Brandweerlieden hebben schermen geplaatst rond de plaats van het ongeluk om daarmee het zicht voor toeschouwers te ontnemen.”

Motorblok ligt twintig meter verderop

De schade was groot. “De auto is zwaar beschadigd. De klap is ook zo heftig geweest dat het motorblok uit de auto is gesprongen. Die ligt twintig meter verderop tegen een woning aan.” De Pop Dijkemaweg is vanwege het verkeersongeluk afgesloten voor het verkeer. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeluk. Ook was een geparkeerde auto geraakt,deze had zijn voorrraam stuk. Een ravage.