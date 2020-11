21-11-2020, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Forse brand in bouwcontainer snel onder controle in Tolbert

Tolbert - De vrijwillige brandweer van Leek werd zaterdagavond omstreeks vijf voor half tien gealarmeerd voor een melding van een containerbrand aan 'Spant' in Tolbert.

Door een nog onbekende oorzaak ontstond er brand in een grote bouwcontainer die gevuld was met onder andere grofvuil. Bij aankomst van de brandweer waren de metershoge vlammen al duidelijk te zien. Omdat er vlak naast de brandende container een bedrijfsbusje stond, had de brandweer een waterscherm aangebracht zodat de brand geen schade kon veroorzaken aan het busje.





Met meerdere stralen hebben brandweerlieden de brand onder controle weten te krijgen. De schade aan de container is groot. Hoe de brand in de bouwcontainer is ontstaan is vooralsnog niet bekend. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting. Dit is niet bevestigd en zal door de politie moeten worden onderzocht.