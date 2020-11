21-11-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl & tekstbron: OOGTV

Boeren steunen FC Groningen bij Euroborg (Video)

Groningen - Boeren hebben zaterdagavond met diverse landbouwvoertuigen een 'lawaaiactie' gehouden bij de Euroborg. De boeren-actie vond plaats voorafgaand aan de wedstrijd die de FC zaterdagavond speelt tegen Vitesse. Een positieve actie.

Ze staken de club even een hart onder de riem. Op het plein voor het stadion stonden zo'n 10 landbouwvoertuigen opgesteld naast het Alfa-college. Op de voertuigen waren spandoeken aangebracht met daarop teksten als: ‘boeren geven nooit op’ en ‘kop d’r veur’.” Zegt Oogtv.





Een buurtbewoner denkt dat de boeren wel voor deze locatie hebben gekozen omdat de geuzennaam van FC Groningen natuurlijk ook boeren is die nooit opgeven. Vraag is alleen of ze hier nu veel mee bereiken want door de coronacrisis zit er geen publiek in het stadion. Omstreeks kwart over acht was de boeren-actie voorbij en vertrokken de landbouwvoertuigen vanaf de Euroborg.